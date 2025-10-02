Joven Tamaulipeca Pide Apoyo para Participar en Programa Internacional; Busca Viajar al Espacio
N+ Tamaulipas
Samantha Iniestra, originaria de Matamoros, Tamaulipas, fue seleccionada en un programa internacional de exploración espacial, pero necesita el apoyo de la comunidad para cumplir su sueño.
COMPARTE:
La joven Samantha Iniestra, de 23 años de edad y originaria de Matamoros, Tamaulipas, ha sido seleccionada para participar en una convocatoria internacional organizada por la Space Exploration & Research Agency, que reúne a personas de todo el mundo con el sueño de explorar el espacio.
Con experiencia en programas similares, como el International Air and Space Program, Samantha busca aportar su conocimiento y pasión por el cuidado del medio ambiente a esta iniciativa global.
Noticia Relacionada: ¿Cuándo Es el Marciano Fest 2025 en Playa Miramar? Fecha y Actividades del Festival de Ovnis
Samantha Pide Apoyo para Ir al Espacio; Así Puedes Ayudarla
La selección final dependerá de los votos del público a través de redes sociales, por lo que Samantha invita a la comunidad a apoyarla y contribuir a que su nombre destaque dentro del programa internacional.
Historias Recomendadas:
- ¿Qué Pasa con las Citas de Visas y Pasaportes Luego del Cierre de Gobierno de EUA?
- Alertan por Fraudes en Venta de Autos en Tamaulipas; Así Operan los Estafadores
- ¿Cuándo Será Cambio de Horario 2025 en Tamaulipas? Municipios en los que se Atrasa el Reloj