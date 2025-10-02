Inicio Tamaulipas Joven Tamaulipeca Pide Apoyo para Participar en Programa Internacional; Busca Viajar al Espacio

Joven Tamaulipeca Pide Apoyo para Participar en Programa Internacional; Busca Viajar al Espacio

|

N+ Tamaulipas

-

Samantha Iniestra, originaria de Matamoros, Tamaulipas, fue seleccionada en un programa internacional de exploración espacial, pero necesita el apoyo de la comunidad para cumplir su sueño.

Joven Tamaulipeca Pide Apoyo para Participar en Programa Internacional; Busca Viajar al Espacio

Joven Tamaulipeca Pide Apoyo para Participar en Programa Internacional; Busca Viajar al Espacio. Foto: N+

COMPARTE:

La joven Samantha Iniestra, de 23 años de edad y originaria de Matamoros, Tamaulipas, ha sido seleccionada para participar en una convocatoria internacional organizada por la Space Exploration & Research Agency, que reúne a personas de todo el mundo con el sueño de explorar el espacio.

Con experiencia en programas similares, como el International Air and Space Program, Samantha busca aportar su conocimiento y pasión por el cuidado del medio ambiente a esta iniciativa global.

Noticia Relacionada: ¿Cuándo Es el Marciano Fest 2025 en Playa Miramar? Fecha y Actividades del Festival de Ovnis

Desde hace varios años, Samantha ha compartido su pasión por la exploración espacial, participando en distintos programas. Foto: N+

Samantha Pide Apoyo para Ir al Espacio; Así Puedes Ayudarla

La selección final dependerá de los votos del público a través de redes sociales, por lo que Samantha invita a la comunidad a apoyarla y contribuir a que su nombre destaque dentro del programa internacional.

Historias Recomendadas: 

Sociedad
Inicio Tamaulipas Samantha iniestra joven de matamoros tamaulipas pide apoyo para viajar al espacio