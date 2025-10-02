Joven Tamaulipeca Pide Apoyo para Participar en Programa Internacional; Busca Viajar al Espacio

La joven Samantha Iniestra, de 23 años de edad y originaria de Matamoros, Tamaulipas, ha sido seleccionada para participar en una convocatoria internacional organizada por la Space Exploration & Research Agency, que reúne a personas de todo el mundo con el sueño de explorar el espacio.

Con experiencia en programas similares, como el International Air and Space Program, Samantha busca aportar su conocimiento y pasión por el cuidado del medio ambiente a esta iniciativa global.

Desde hace varios años, Samantha ha compartido su pasión por la exploración espacial, participando en distintos programas. Foto: N+

Samantha Pide Apoyo para Ir al Espacio; Así Puedes Ayudarla

La selección final dependerá de los votos del público a través de redes sociales, por lo que Samantha invita a la comunidad a apoyarla y contribuir a que su nombre destaque dentro del programa internacional.

