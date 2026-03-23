Conoce la Cartelera del San Marcazo 2026 en Ciudad Victoria por Semana Santa

Con una gran cartelera musical y actividades para todas las edades, Ciudad Victoria se prepara para celebrar el San Marcazo 2026, que se llevará a cabo del 30 de marzo al 3 de abril, en el marco del periodo vacacional de Semana Santa.

Durante cinco días, este evento reunirá a decenas de agrupaciones musicales, destacando la participación de talento local y regional que ofrecerá presentaciones en vivo para el disfrute de las familias de Ciudad Victoria y de la entidad.

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Las actividades se desarrollarán en un horario de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, con la participación de diversos géneros musicales que buscan generar un ambiente festivo y de convivencia social.

Cartelera de Artistas en el San Marcazo 2026 en Ciudad Victoria

El cartel incluye agrupaciones como Grupo Paso Norteño, Grupo San Marcos, Los Dorados de Villa, Grupo Azteka, Grupo Legión, Grupo Los Ilegales, Grupo Ekiss, Selva Negra, Los Hnos. Báez, Estampida, Hechicero de Linares, Alazán de Linares, Grupo La Trampa, Jacinto Verdines, Identidad, Los Vickos, El As de Oro, Memo García Jr. y Los de Linares, Corcel Negro y Hermanos Barrón, entre otros.

El San Marcazo se ha consolidado como una de las celebraciones más representativas de la capital de Tamaulipas durante Semana Santa, al promover el esparcimiento, la música en vivo y la participación de artistas locales.

Concierto de Pesado, Gente de Zona y DLD en Playa Miramar de Ciudad Madero

Playa Miramar de Ciudad Madero se prepara para recibir a miles de visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026 con una cartelera musical que promete ambiente, energía y entretenimiento para todas las edades.

Como parte de las actividades programadas, se llevarán a cabo conciertos con artistas de distintos géneros musicales, consolidando a este destino como uno de los principales atractivos turísticos del sur de Tamaulipas.

El jueves 2 de abril se presentará DLD, seguida el viernes 3 de abril por el grupo Pesado, uno de los referentes del regional mexicano. Para el cierre del fin de semana, el sábado 4 de abril, el escenario estará a cargo del dúo Gente de Zona, quienes pondrán el ritmo latino a la jornada.

Además de los espectáculos musicales, Playa Miramar ofrecerá espacios para la convivencia familiar y actividades recreativas, lo que refuerza su posicionamiento como uno de los destinos más visitados durante la temporada.

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