Se Abre Megasocavón de 10 Metros en Tampico; Así Se Ve

Un enorme socavón se formó sobre la calle Otilio Álvarez, esquina con Avenida Ribera de Champayán, en el sector Tancol de la zona norte de Tampico.

El hundimiento, que alcanza aproximadamente 10 metros de largo y 5 metros de profundidad, habría sido provocado por el reblandecimiento del suelo.

Así se ve el enorme socavón que se formó en la colonia Tancol en Tampico. Foto: N+

Se presume que una posible falla en la tubería general de la zona generó esta situación, debilitando la superficie y provocando el colapso del pavimento.

Vecinos de Tampico Piden Solución a Megasocavón en el Sector Tancol

Afortunadamente, al momento del incidente no circulaban vehículos ni peatones por el lugar. No obstante, el área afectada presentaba una acumulación considerable de basura especial, parte de la cual cayó dentro del socavón.

La zona permanece acordonada para evitar incidentes. Foto: N+

La calle permanece cerrada con malla y conos preventivos. Vecinos hacen un llamado urgente a las autoridades municipales y a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para que atiendan de inmediato la situación y realicen las reparaciones necesarias antes de que el daño se extienda.

