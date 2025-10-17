Avioneta con Tres Tripulantes Aterriza de Emergencia en Carretera de Tamaulipas

A través de las redes oficiales de Protección Civil en Tamaulipas se informó el aterrizaje de emergencia de una aeronave en el municipio de Aldama. Con la ayuda de un dron se localizó la avioneta y se compartió su ubicación para brindar atención médica prehospitalaria a los tripulantes.

Hasta el momento se tiene conocimiento de que la avioneta privada salió de Brownsville, Texas a Tampico, Tamaulipas. Se desconoce la identidad de los tripulantes y el motivo que originó el aterrizaje forzoso por lo que se espera más información por parte de las autoridades correspondientes.

Vocería de Seguridad Emite Comunicado Luego de Desplome de Aeronave en Tamaulipas

Autoridades de Protección Civil atendieron el reporte de un aterrizaje de emergencia de una aeronave tipo Cessna sobre la carretera Aldama–Altamira, a la altura del rancho Los Pavos, en el municipio de Aldama.

La avioneta, que provenía de Brownsville con destino a Tampico, registró una falla que obligó al piloto a realizar el descenso de emergencia en la vía terrestre.

En la aeronave viajaban tres personas, quienes resultaron ilesas y fueron trasladadas al aeropuerto de Tampico para su valoración médica y revisión por parte de las autoridades aeronáuticas.

Las autoridades competentes continúan con las investigaciones para determinar las causas del incidente.

