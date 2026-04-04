Se Fuga Expolicía Estatal del Centro de Justicia Penal en Tamaulipas; Activan Operativo

Un ex elemento de la Policía Estatal se fugó la noche de este viernes del Centro de Justicia Penal, lo que provocó la movilización de autoridades y el despliegue de un operativo de búsqueda.

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¿De qué se le acusa al ex elemento de la Policía Estatal?

El sujeto fue identificado como José Arturo “A”, quien enfrenta acusaciones por homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos cometidos en el desempeño de sus funciones.

Tras confirmarse la evasión, corporaciones de seguridad iniciaron acciones para dar con su paradero, manteniendo vigilancia en distintos puntos estratégicos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su localización, por lo que el operativo continúa activo.

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