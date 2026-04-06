Se Incendia Camión de Transporte de Personal Frente a Maquiladora de Nuevo Laredo

Durante la tarde de este lunes 6 de abril de 2026, un camión de transporte de personal se incendió afuera de una maquiladora al poniente de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro; sin embargo, de manera preliminar se presume que pudo tratarse de un cortocircuito.

Nota Relacionada: Hallan Hombre sin Vida en Predio Baldio de Matamoros, Tamaulipas

En tanto, los trabajadores que serían trasladados tuvieron que esperar en el lugar mientras se enviaba otra unidad para regresarlos a sus hogares.

Transporte de Personal se Incendia en Nuevo Laredo. Foto: noticias_tams

Historias Recomendadas: