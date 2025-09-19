Activan Plan DN-III-E en Matamoros por Lluvias e Inundaciones

La Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) activó el plan DN-III-E en Matamoros para brindar auxilio a las colonias más afectadas por las intensas lluvias que registraron en la ciudad este viernes 19 de septiembre de 2025.

Una de las colonias visitadas fue la sección 16, en donde se estuvieron realizando recorridos para auxiliar a las personas que lo requirieran.

Noticia Relacionada: Viajar a Estados Unidos Será Más Caro: Este es el Nuevo Costo del Permiso I-94

Elementos de la DEFENSA ayudan a afectados por Lluvias en Matamoros. Foto: N+

Hasta 7 Pulgadas de Agua Se Acumularon por las Lluvias en Matamoros

El cúmulo de agua por las lluvias fue de siete pulgadas, esto de acuerdo con información de la Junta de Aguas y Drenaje (JAD), por lo que pusieron en funcionamiento seis equipos de bombeo para extraer el agua en las zonas más críticas.

Autoridades continúan realizando recorridos en algunas zonas de Matamoros. Foto: N+

La labor que se desarrolla a través de este plan DN-III-3 contempla la participación de los elementos militares y recursos especializados para atender las necesidades de la población que se encuentran en una situación vulnerable.

Los elementos continúan trabajando de forma coordinada con demás dependencias de seguridad para auxiliar a las personas y evacuar a quienes lo requieran.

Extraño Hundimiento Preocupa a Vecinos de Matamoros, ¿De Qué Se Trata?

Historias Recomendadas: