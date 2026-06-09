Localizan el Cuerpo sin Vida de una Mujer al Interior de Salón de Actos en Matamoros

Una mujer fue localizada sin vida dentro de un salón de actos en la colonia Solidaridad, en Matamoros.

Localizan Cuerpo de una Mujer Semidesnuda en MatamorosFoto: N+

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Encuentran a una mujer sin vida en un salón de actos. Autoridades investigan las causas del deceso y posibles agresiones.

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