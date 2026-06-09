Localizan el Cuerpo sin Vida de una Mujer al Interior de Salón de Actos en Matamoros

Autoridades localizaron el cuerpo de una mujer en el interior de un salón de actos situado en la colonia Solidaridad, sobre las calles Ing. Eduardo Chávez y Mar Egeo, en Heroica Matamoros.



La víctima, de aproximadamente 35 o 38 años de edad, fue encontrada semidesnuda. Peritos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas iniciaron las diligencias correspondientes y se espera que la autopsia revele las causas del fallecimiento, así como si existió algún tipo de agresión sexual.



Elementos de la Guardia Estatal y personal de la Fiscalía tomaron conocimiento del caso y mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Foto: N+

Sujeto Asesinó a su Pareja y la Ocultó Dentro de una Caseta en Puebla



Este lunes 8 de junio de 2026 se dio a conocer la sentencia contra Mauricio “N” por el feminicidio de su pareja en el Fraccionamiento Condominios del Valle de la ciudad de Puebla.

El hoy sentenciado asesinó a la víctima luego de llevar a su hija a la escuela y sostener una fuerte discusión y la metió a una caseta de mantenimiento para tratar de ocultar lo ocurrido.

Los hechos ocurrieron el 23 de junio de 2016, cuando la víctima salió de su domicilio por la mañana para llevar a su hija a la escuela. En compañía de Mauricio “N”, se trasladó al fraccionamiento Condominios del Valle, ambos fueron vistos discutiendo frente a una caseta de mantenimiento situada al interior del conjunto habitacional.

Las investigaciones permitieron establecer que, durante ese encuentro, el hoy sentenciado privó de la vida a la víctima y posteriormente abandonó el cuerpo dentro de la caseta, intentando ocultar lo ocurrido.

Como resultado de las diligencias ministeriales, periciales y de campo desarrolladas por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), se reunieron elementos de prueba que permitieron esclarecer los hechos e identificar plenamente al responsable.