Reportan Sismo de Magnitud 3.6 en Tula; es el Séptimo de 2026 en Tamaulipas

El Estado de Tamaulipas registró su primer sismo del mes de junio y el séptimo movimiento telúrico en lo que va de este 2026, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento telúrico ocurrió con una magnitud de 3.6 grados y fue localizado a 61 kilómetros al oeste de Ciudad Mante, con epicentro en el municipio de Tula, una de las zonas de Tamaulipas donde con mayor frecuencia se han reportado este tipo de fenómenos durante los últimos años.

Último Sismo en Tamaulipas se Registró en Marzo de 2026

El reporte más reciente antes de este había sido emitido el pasado 27 de marzo, cuando se registró un sismo de magnitud 3.2 también en la región de El Mante. Desde entonces, durante los meses de abril y mayo, no se tenía registro de movimientos telúricos en territorio tamaulipeco.

Con este nuevo evento, la estadística anual alcanza ya siete sismos en la entidad durante 2026. Los registros indican que durante enero se presentó un movimiento telúrico, otro más en febrero, cuatro durante marzo y ahora uno adicional en junio.

Los municipios donde se han localizado los epicentros de estos fenómenos son Jaumave, Burgos, San Fernando, Padilla, El Mante y Tula. Destaca el caso de Jaumave, donde se registraron dos de los siete sismos contabilizados durante el presente año.

Aunque la mayoría de estos movimientos han sido de baja magnitud y no han provocado daños ni afectaciones a la población, especialistas señalan que forman parte de la actividad sísmica natural que ocurre en distintas regiones del país, incluyendo algunas zonas de Tamaulipas. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de estos eventos a través de los sistemas nacionales de vigilancia sísmica.