Reportan Sismo de Magnitud 3.6 en Tula; es el Séptimo de 2026 en Tamaulipas

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico fue de magnitud 3.6 y tuvo su epicentro en Tula, a 61 kilómetros al oeste de Ciudad Mante.

Reportan Sismo de Magnitud 3.6 en TulaFoto: @SSNMexico

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Sismo de magnitud 3.6 sacude Tula, Tamaulipas, el séptimo en 2026. Conoce cómo este fenómeno afecta a la región y qué dicen los expertos.

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