Rescatan a Dos Personas Extraviadas en el Cañón del Novillo en Ciudad Victoria, Tamaulipas

Protección Civil Tamaulipas realizó un operativo de búsqueda en el Cañón del Novillo, en Ciudad Victoria, tras el reporte de dos personas extraviadas.

Rescate Cañón del Novillo en Ciudad VictoriaFoto: Protección Civil Tamaulipas

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Dos personas rescatadas en el Cañón del Novillo, Ciudad Victoria. Protección Civil Tamaulipas y voluntarios usaron tecnología avanzada para su localización.

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