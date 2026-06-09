Rescatan a Dos Personas Extraviadas en el Cañón del Novillo en Ciudad Victoria, Tamaulipas

Protección Civil Tamaulipas realizó labores de búsqueda en el Cañón del Novillo, en Ciudad Victoria, tras el reporte de dos personas extraviadas en la zona.



Como resultado de los recorridos terrestres y las acciones implementadas, una de las personas fue localizada por los equipos de búsqueda, mientras que la segunda logró salir por sus propios medios y ponerse a salvo.

Uso de Dron Térmico fue Clave en Operativo de Rescate en Ciudad Victoria

Para fortalecer las tareas de localización, se utilizó un dron equipado con cámara térmica, lo que permitió ampliar la cobertura de búsqueda en áreas de difícil acceso.

Foto: Protección Civil Tamaulipas

En estas acciones también participaron integrantes de un Grupo Voluntario, quienes brindaron apoyo durante las labores de localización en coordinación con el personal operativo.



Protección Civil Tamaulipas exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones al realizar actividades en zonas naturales, informar previamente su ruta, mantenerse acompañados y contar con medios de comunicación para evitar situaciones de riesgo.