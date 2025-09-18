Sentencian a Mexicano en Texas por Posesión de Armas y Narcotráfico

Un hombre de nacionalidad mexicana fue sentenciado en Texas por reingresar ilegalmente a Estados Unidos, además de delitos vinculados con tráfico de drogas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el detenido, de 31 años de edad, fue procesado y sentenciado en la Corte Federal de Brownsville, a 17 años de prisión.

Corte en Texas Sentencia a 17 Años a Mexicano por Narcotráfico. Foto: N+

El detenido se declaró culpable de delitos de migración, en agosto del 2024, y por posesión de armas de fuego en marzo del 2025.

De acuerdo con el reporte, el caso se generó en noviembre del 2023, cuando participó en un intento de traslado ilegal de droga que derivó en una persecución y, aunque hubo dos detenidos, logró escapar.

Mexicano Sentenciado a 17 Años de Prisión en Estados Unidos Enfrentaría su Deportación

Finalmente, fue detenido en marzo del 2024, estando en posesión de un arma de fuego de grueso calibre, además de balas y cargadores.

Una vez concluida su sentencia, el detenido enfrentaría un proceso de deportación.

Sentencian a Mexicano en Texas por Posesión de Armas. Foto: N+

