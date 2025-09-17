Simulacro Nacional 2025 en Tamaulipas: ¿Cuándo y a Qué Hora Será?

Tamaulipas participará en el segundo simulacro nacional 2025.

A nivel nacional, el simulacro será alertado por sismo; sin embargo, en Tamaulipas se contemplan diferentes escenarios, incluyendo incendios e inundaciones. En la zona sur, algunas empresas realizarán simulacros específicamente por derrames de hidrocarburo.

El coordinador de Protección Civil Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que, hasta ahora, ya hay más de mil 200 edificios inscritos; del total de inmuebles registrados, 502 son federales, 481 estatales, 27 municipales y 683 privados.

Simulacro Septiembre 2025 en Ciudad Victoria

En Ciudad Victoria, se espera la participación de aproximadamente 70 mil personas durante el simulacro de este viernes 19 de septiembre de 2025, el cual iniciará a las 12:00 horas.

Las actividades se llevarán a cabo en la Torre Bicentenario, así como en los hospitales General e Infantil. El objetivo del ejercicio es medir los tiempos de respuesta de las corporaciones y fortalecer la preparación ante emergencias.

Protección Civil señaló que incluso las empresas pueden realizar los simulacros con sus brigadas internas, sin necesidad de la intervención de cuerpos de emergencia. Además, se pidió a la población que no se alarme ante la movilización de vehículos de auxilio durante el ejercicio.

