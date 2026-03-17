¿No Puedes Marcar al 911? Reportan Caída del Servicio en la Zona Centro de Tamaulipas

Autoridades de seguridad en el estado de Tamaulipas informaron que actualmente no se cuenta con el servicio del número de emergencias 911 en la zona centro de la entidad, debido a una falla en el sistema de telefonía. La situación fue dada a conocer a la ciudadanía con el fin de prevenir afectaciones en la atención de reportes urgentes mientras se restablece el servicio.

De acuerdo con el aviso oficial, la interrupción afecta directamente a quienes intentan comunicarse para solicitar apoyo ante situaciones de emergencia, por lo que se pidió a la población mantenerse atenta a las alternativas disponibles. Hasta el momento, no se han detallado las causas específicas que originaron esta falla en el sistema 911.

Este es el listado completo de números alternos de emergencia en Tamaulipas.

Ante este escenario, se habilitaron diversas líneas telefónicas alternas para canalizar reportes y solicitudes de apoyo, mientras se restablece el servicio habitual en la zona afectada. Las autoridades recomendaron hacer uso responsable de estos números y reportar cualquier incidente de manera oportuna.

Este es el listado de contactos disponibles para emergencias, los cuales podrán ser utilizados por la ciudadanía en sustitución del número habitual 911:

Guardia Estatal: 8341443172

Fiscalía General de Justicia: 8343184705

Guardia Nacional: 8345851239

DEFENSA: 8186536461

Protección Civil: 8341719297

CRUM: 8343114502

#VoceríaInforma



Se informa a la ciudadanía que, derivado de una falla en el sistema de telefonía de la empresa Telmex, al momento no se cuenta con servicio del número de emergencias 911 en la zona centro de la entidad.



Por lo anterior, se pone a disposición el siguiente listado… pic.twitter.com/GthhlDfrSH — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) March 18, 2026

Las autoridades hicieron un llamado a la población para utilizar estas líneas únicamente en casos necesarios, a fin de no saturar los canales de atención disponibles. La recomendación se mantiene vigente mientras persista la interrupción en el sistema de emergencias en la zona centro del estado.

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