¿Otro Sismo en Tamaulipas? Registra Nuevo Temblor en Tula

Ya son cuatro los temblores registrados durante octubre 2025 en Tamaulipas. El más reciente fue a 68 kilómetros al noroeste de El Mante con epicentro en Tula, el cual tuvo una magnitud de 3.4

Este sería el cuarto sismo del mes, se suma a los reportados en González, El Mante y Antiguo Morelos.

Registran Más Temblores en Estos Municipios de Tamaulipas

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, en lo que va del año, han ocurrido 27 temblores en la entidad.

En 2025, ha temblado en al menos 11 municipios de Tamaulipas, siendo Tula, El Mante y Llera donde se ha registrado la mayor cantidad de movimientos. Los meses con mayor actividad hasta el momento, han sido septiembre con 6 sismos y julio con 5.

Los sismos se han registrado en estos 11 municipios de Tamaulipas:

Tula

El Mante

Llera

Cruillas

Jaumave

Nuevo Morelos

Abasolo

Bustamante

Casas

San Fernando

González

