¿Otro Sismo en Tamaulipas? Registra Nuevo Temblor en Tula
A tan solo unos días del último sismo en Tamaulipas, el Servicio Sismológico Nacional registró un nuevo temblor en el municipio de Tula.
Ya son cuatro los temblores registrados durante octubre 2025 en Tamaulipas. El más reciente fue a 68 kilómetros al noroeste de El Mante con epicentro en Tula, el cual tuvo una magnitud de 3.4
Este sería el cuarto sismo del mes, se suma a los reportados en González, El Mante y Antiguo Morelos.
Registran Más Temblores en Estos Municipios de Tamaulipas
De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, en lo que va del año, han ocurrido 27 temblores en la entidad.
En 2025, ha temblado en al menos 11 municipios de Tamaulipas, siendo Tula, El Mante y Llera donde se ha registrado la mayor cantidad de movimientos. Los meses con mayor actividad hasta el momento, han sido septiembre con 6 sismos y julio con 5.
Los sismos se han registrado en estos 11 municipios de Tamaulipas:
- Tula
- El Mante
- Llera
- Cruillas
- Jaumave
- Nuevo Morelos
- Abasolo
- Bustamante
- Casas
- San Fernando
- González
