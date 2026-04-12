Tampico Celebra 203 Años de su Fundación con Caminata y Sesión Solemne

Tampico conmemoró el 203 aniversario de su fundación en medio de un ambiente festivo que reunió a autoridades y visitantes. Las actividades iniciaron con la tradicional caminata de la repoblación, la cual recorrió la avenida Miguel Hidalgo hasta llegar a la Plaza de Armas, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

Posteriormente, se llevó a cabo una sesión solemne de Cabildo, donde se destacó la importancia histórica y cultural del municipio. En este marco, fue galardonada la investigadora histórica María Luisa Herrera Casasús, quien recibió la medalla “Fray Andrés de Olmos” en reconocimiento a su destacada labor en la preservación de la memoria histórica de Tampico.

Celebran Aniversario de Tampico en Plaza de Armas

Durante el evento, también se recordó parte del pasado de la ciudad, resaltando la relevancia de la calle Altamira, considerada como la primera vialidad construida en Tampico.

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