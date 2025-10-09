Tránsito Estatal Emite Alerta Vial por Posibles Derrumbes en Zona Serrana de Tamaulipas
N+ Tamaulipas
Tránsito Estatal de Tamaulipas alertó sobre posibles derrumbes y deslaves en carreteras de la sierra, especialmente en el tramo Juan Capitán–El Chihue.
COMPARTE:
La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, a través del personal de Tránsito Estatal, emitió una alerta dirigida a los automovilistas que transitan por carreteras de la zona serrana, ante el riesgo de derrumbes y deslaves ocasionados por las recientes lluvias.
Como parte de las acciones preventivas, elementos de Tránsito Estatal mantienen vigilancia en el tramo Juan Capitán–El Chihue, perteneciente a la Carretera Rumbo Nuevo, donde en coordinación con el personal de Conservación de Caminos de Tamaulipas, realizan labores de retiro de piedras, lodo y otros objetos que pudieran obstruir la vialidad.
Noticia Relacionada: Activan el Plan Tamaulipas por Inundaciones en Tampico, Madero y Altamira
Las autoridades informaron que continuarán los recorridos de seguridad y supervisión a lo largo del día, con el propósito de atender de manera inmediata cualquier incidente derivado de las condiciones del terreno.
Asimismo, se exhorta a los conductores a manejar con precaución y reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.
Recomendaciones para Automovilistas en Carreteras de Tamaulipas
- Evita circular por carreteras serranas durante lluvias intensas.
- Reduce la velocidad y aumenta la distancia entre vehículos.
- Mantén encendidas las luces en todo momento para mejorar la visibilidad.
- No estaciones tu vehículo cerca de taludes o zonas propensas a deslaves.
- Reporta cualquier derrumbe, deslave o bloqueo al 911 o a las autoridades más cercanas.
- Revisa el estado de tu vehículo antes de salir a carretera, especialmente llantas y frenos.
Historias Recomendadas: