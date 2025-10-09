La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, a través del personal de Tránsito Estatal, emitió una alerta dirigida a los automovilistas que transitan por carreteras de la zona serrana, ante el riesgo de derrumbes y deslaves ocasionados por las recientes lluvias.

Como parte de las acciones preventivas, elementos de Tránsito Estatal mantienen vigilancia en el tramo Juan Capitán–El Chihue, perteneciente a la Carretera Rumbo Nuevo, donde en coordinación con el personal de Conservación de Caminos de Tamaulipas, realizan labores de retiro de piedras, lodo y otros objetos que pudieran obstruir la vialidad.

Tránsito Estatal Emite Alerta Vial por Posibles Derrumbes en Zona Serrana de Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas

Las autoridades informaron que continuarán los recorridos de seguridad y supervisión a lo largo del día, con el propósito de atender de manera inmediata cualquier incidente derivado de las condiciones del terreno.

Asimismo, se exhorta a los conductores a manejar con precaución y reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.

Recomendaciones para Automovilistas en Carreteras de Tamaulipas

Evita circular por carreteras serranas durante lluvias intensas.

Reduce la velocidad y aumenta la distancia entre vehículos.

Mantén encendidas las luces en todo momento para mejorar la visibilidad.

No estaciones tu vehículo cerca de taludes o zonas propensas a deslaves.

Reporta cualquier derrumbe, deslave o bloqueo al 911 o a las autoridades más cercanas.

Revisa el estado de tu vehículo antes de salir a carretera, especialmente llantas y frenos.

