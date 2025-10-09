Inicio Tamaulipas Tránsito Estatal Emite Alerta Vial por Posibles Derrumbes en Zona Serrana de Tamaulipas

Tránsito Estatal Emite Alerta Vial por Posibles Derrumbes en Zona Serrana de Tamaulipas

Tránsito Estatal de Tamaulipas alertó sobre posibles derrumbes y deslaves en carreteras de la sierra, especialmente en el tramo Juan Capitán–El Chihue.

Tránsito Estatal Emite Alerta Vial por Posibles Derrumbes en Zona Serrana de Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, a través del personal de Tránsito Estatal, emitió una alerta dirigida a los automovilistas que transitan por carreteras de la zona serrana, ante el riesgo de derrumbes y deslaves ocasionados por las recientes lluvias.

Como parte de las acciones preventivas, elementos de Tránsito Estatal mantienen vigilancia en el tramo Juan Capitán–El Chihue, perteneciente a la Carretera Rumbo Nuevo, donde en coordinación con el personal de Conservación de Caminos de Tamaulipas, realizan labores de retiro de piedras, lodo y otros objetos que pudieran obstruir la vialidad.

Tránsito Estatal Emite Alerta Vial por Posibles Derrumbes en Zona Serrana de Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas

Las autoridades informaron que continuarán los recorridos de seguridad y supervisión a lo largo del día, con el propósito de atender de manera inmediata cualquier incidente derivado de las condiciones del terreno.

Asimismo, se exhorta a los conductores a manejar con precaución y reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.

Recomendaciones para Automovilistas en Carreteras de Tamaulipas

  • Evita circular por carreteras serranas durante lluvias intensas.
  • Reduce la velocidad y aumenta la distancia entre vehículos.
  • Mantén encendidas las luces en todo momento para mejorar la visibilidad.
  • No estaciones tu vehículo cerca de taludes o zonas propensas a deslaves.
  • Reporta cualquier derrumbe, deslave o bloqueo al 911 o a las autoridades más cercanas.
  • Revisa el estado de tu vehículo antes de salir a carretera, especialmente llantas y frenos.

