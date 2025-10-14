Detienen a Motociclista en Ciudad Victoria por Presunta Posesión de Droga
Elementos de Tránsito Estatal detuvieron a un hombre en Ciudad Victoria luego de encontrarle una sustancia con características de droga.
La tarde de este martes 14 de octubre de 2025, personal de laTránsito Estatal.detuvo a un hombre por presunta posesión de narcóticos en Ciudad Victoria.
Mientras realizaban recorridos de vigilancia sobre el Libramiento Naciones Unidas, los elementos identificaron al ciudadano, quien se trasladaba a exceso de velocidad en una motocicleta sin placas, por lo cual, se le marcó el alto para realizarle las recomendaciones de seguridad correspondientes; quien respondió agrediendo al personal.
Hombre Agrede a Tránsito Estatal en Ciudad Victoria
Al realizar la inspección a su persona y a la motocicleta, se encontró al interior de una mochila, una bolsa transparente que en su interior contenía piedra blanca y granulada con características propias de la droga conocida como cristal.
Debido a lo anterior, fue detenido por delitos de narcomenudeo y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT).
