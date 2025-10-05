Transporte de Carga Choca en Ciudad Victoria, Conductor Resulta Lesionado

La tarde de este domingo 5 de octubre de 2025, se registró un accidente en Ciudad Victoria, luego de que un vehículo de carga derrapara y chocara cuando circulaba sobre el tramo Juan Capitán-El Chihue.

El hecho se registró a la altura del kilómetro 13.

Operador de Transporte Resulta Lesionado al Chocar en Ciudad Victoria

Al lugar acudieron elementos de Tránsito Estatal para auxiliar al operador de transporte.

Debido a que el conductor resultó lesionado, personal de la Cruz Roja acudió al lugar de los hechos para trasladar al ciudadano al Hospital Civil de Ciudad Victoria.

