Reanudan Traslado de Calderas Sobre Libramiento Naciones Unidas de Victoria
El tránsito sobre el Libramiento Naciones Unidas en Ciudad Victoria se encuentra parcialmente suspendido por el traslado de piezas con exceso de dimensiones.
Las autoridades comunicaron que la circulación sobre el Libramiento Naciones Unidas en Ciudad Victoria se encuentra parcialmente suspendida debido al traslado de piezas con exceso de dimensiones, maniobra que se realiza con apoyo de Tránsito Estatal y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Se recomienda a los automovilistas tomar vías alternas durante el desarrollo del operativo que tendrá una duración aproximada de cuatro horas.
Traslado de Piezas se Desplazará a la Carretera Federal 101 en Tamaulipas
El traslado inició desde el monumento conocido como El Cuerudo para incorporarse al Libramiento Naciones Unidas con dirección a la Carretera Federal 101, tramo Ciudad Victoria–Soto la Marina, a la altura de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
