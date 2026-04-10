Tren Embiste Vehículo en la Carretera Victoria-Llera; Cuatro Personas Resultan Lesionados

Un aparatoso accidente se registró la tarde de este viernes 10 de marzo de 2026 sobre la carretera Victoria-Llera, a la altura de un cruce ferroviario, donde un tren embistió a un vehículo particular, dejando cuantiosos daños materiales.

En el lugar, la unidad automotriz quedó con el frente completamente destrozado tras el impacto. A pesar de lo fuerte del impacto, autoridades confirmaron que los cuatro tripulantes que viajaban en el vehículo resultaron con lesiones leves.

Tren Embiste Vehículo en la Carretera Victoria-Llera. Foto: N+

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Tripulantes Presentan Crisis Nerviosa tras el Impacto en Ciudad Victoria

De acuerdo con los primeros reportes, los ocupantes fueron atendidos en el sitio por personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas, sin que fuera necesario su traslado a un hospital. La principal afectación que presentaron fue crisis nerviosa derivada del accidente.

Según la versión del conductor, el percance ocurrió cuando la unidad circulaba de sur a norte y, al llegar al cruce ferroviario, no respetó el alto obligatorio, lo que provocó que el tren, que transitaba por la zona, terminara impactando el vehículo.

Tras el incidente, el ferrocarril continuó su marcha, mientras que los servicios de emergencia brindaron atención oportuna a los afectados.

Se informó que la familia provenía de El Mante y se dirigía hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social del sector La Loma; sin embargo, no lograron llegar a su destino debido al accidente.

Doce Lesionados Luego de Accidente de Microbús en Ciudad Victoria

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