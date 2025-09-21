Volcadura en Barranco Deja Tres Personas Lesionadas en Jaumave

La tarde del sábado 20 de septiembre de 2025, se registró un accidente sobre la carretera Rumbo Nuevo, que dejó a tres personas lesionadas en Jaumave, Tamaulipas.

Un automóvil particular terminó volcado sobre el paraje conocido como Balcón Chihue. Dos mujeres permanecieron atrapadas dentro del vehículo durante algunas horas.

Noticia Relacionada: Feria Tamaulipas 2025: Alfredo Olivas y Christian Nodal Entre los Artistas Invitados

Por su parte, un hombre logró salir por sus propios medios y fue trasladado por personal de Protección Civil para recibir atención médica.

Guardia Estatal Ayuda a Dos Mujeres Atrapadas durante Volcadura en Jaumave

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Estatal, así como cuerpos de emergencia para realizar maniobras de rescate.

Debido a la ubicación del percance, durante las labores no se contó con señal telefónica en el área, lo que dificultó las comunicaciones y coordinación de apoyo.

Foto: SSP Tamaulipas.

Historias Recomendadas: