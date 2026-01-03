Mueren Tres Personas Luego de Choque Múltiple en Carretera de Tamaulipas; Hay Dos Lesionados

Durante labores de vigilancia sobre la Carretera Federal 83, personal de la Guardia Estatal detectó indicios de un incendio vehicular, lo que derivó en el hallazgo de un accidente.

A la altura del kilómetro 6, los elementos localizaron una camioneta con evidentes señales de haber sido incendiada, así como un tráiler cuya caja se encontraba desprendida y proyectada hacia la maleza, lo que evidencia la magnitud del siniestro.

Confirman Fallecimiento de Tres Personas y Dos Lesionadas en Accidente de Carretera en Tamaulipas

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el fallecimiento de tres personas, además de dos más que resultaron lesionadas y recibieron atención prehospitalaria.

La zona permanece resguardada por la Guardia Estatal, mientras se realizan las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

