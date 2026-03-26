Estalla Huelga en Trico Planta 150 de Matamoros; Trabajadores Colocan Banderas Rojinegras

Hoy jueves 26 de marzo de 2026, un total de 130 trabajadores de la empresa Trico, planta 150, colocaron las banderas rojinegras, marcando oficialmente el estallamiento de la huelga, luego de que concluyera el plazo de negociaciones sin que se lograra un acuerdo con la empresa.

El movimiento fue encabezado por el Secretario General Juan Villafuerte Morales, quien, junto al área jurídica y miembros del Comité Directivo, acompañó a los trabajadores durante la colocación de las banderas en el centro de trabajo. En el lugar también estuvieron presentes autoridades laborales, quienes dieron fe del estallamiento de la huelga conforme a lo establecido por la ley.

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Autoridades Toman Conocimiento Sobre Estallamiento a Huelga en Trico

Indicó que autoridades federales, estatales y municipales ya están enteradas de la situación y participan en mesas de trabajo para buscar soluciones y brindar apoyo a los trabajadores afectados.

Asimismo, advirtió que otras instalaciones, como la planta 5, podrían entrar en el mismo proceso en los próximos días, mientras que el impacto de esta situación ya alcanza a miles de empleados en la región.

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