Vacunación Drive-thru en Ciudad Madero Contra la Influenza, VPH y Sarampión ¿Dónde y Cuándo?

La Secretaría de Salud en Tamaulipas, en coordinación con la Dirección de Salud Pública, invita a la población de Ciudad Madero a participar en la próxima campaña de vacunación que se llevará a cabo en modalidad drive-thru.

La jornada se realizará del 2 al 6 de febrero de 2026, en un horario de las 9:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde, y tendrá como sede el estacionamiento de la Unidad Deportiva de Ciudad Madero.

Instalan Módulo de Vacunación Drive-thru en Ciudad Madero. Foto: N+

Nota Relacionada: Autoridades Esperan Temporada de Incendios Forestales 'Crítica' en Tamaulipas

Módulo de Vacunación en Ciudad Madero

Durante la campaña estarán aplicando influenza, neumococo trecevalente, sarampión-rubiola y VPH para niños varones de 5.° de primaria.

Autoridades de salud exhortan a la población a aprovechar esta jornada para completar o reforzar sus esquemas de vacunación.

Autoridades de la salud han informado que también estarán aplicando vacunas antirrábicas a mascotas, especialmente perros y gatos.

Historias recomendadas: