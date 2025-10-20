Vecino Dispara y Mata a Estadounidense Luego de Pelea por Estacionamiento en Matamoros
Una discusión por un lugar de estacionamiento terminó en homicidio en Matamoros. El responsable decidió entregarse a las autoridades horas después.
Fue durante la madrugada del domingo 19 de octubre de 2025 que ocurrió un incidente en la colonia Vista Hermosa, en Matamoros, Tamaulipas, en donde una discusión por un estacionamiento culminó en homicidio.
Un hombre de nacionalidad estadounidense perdió la vida tras recibir un impacto de bala por parte de un vecino minutos después de enfrentarse en una discusión por el lugar en el que se estacionó.
Presunto Responsable de Homicidio en Matamoros Decide Entregarse a las Autoridades
La situación escaló rápidamente por lo que el vecino molestó, sacó un arma de fuego del interior de su domicilio, la disparó contra el estadounidense y huyó del lugar, sin embargo, horas más tarde decidió entregarse de forma voluntaria en la fiscalía, argumentando que estuvo recibiendo amenazas y declaró que el acto fue en defensa propia. El arma utilizada también fue entregada.
