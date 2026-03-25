Juez Vincula a Proceso a Cuatro Elementos de la Guardia Estatal en Reynosa, Tamaulipas

Con base en los datos de prueba presentados por el Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECSE) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, un Juez de Control vinculó a proceso a Rubio David “G”, Ángela “O”, Laura Elena “M” y Ezequiel “S”, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro exprés.

Los hechos que se les imputan ocurrieron el pasado 5 de marzo de 2026, en Reynosa, donde las personas imputadas, quienes se desempeñaban como elementos de una corporación de seguridad, habrían participado en la comisión del delito referido.

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La autoridad judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso, además de fijar un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

¿Por qué Detuvieron a Cuatro Elementos de la Guardia Estatal en Reynosa?

Durante la tarde del pasado 5 de marzo de 2026, cuatro elementos de la Guardia Estatal en Reynosa fueron detenidos en flagrancia por personal de la Dirección de Asuntos Internos de la corporación luego de atender un reporte que denunciaba actos indebidos contra un civil.

Los elementos viajaban en dos unidades cuando cometieron el delito. En ese momento fueron puestos a disposición de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para que se iniciaran las investigaciones.

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