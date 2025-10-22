Vinculan a Proceso a Exfuncionarios de Tamaulipas por Presunto Uso Indebido de Funciones
N+ Tamaulipas
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Tamaulipas informó la vinculación a proceso de varios exfuncionarios estatales por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que durante las audiencias realizadas entre el 15 y 20 de octubre, varios exservidores públicos fueron vinculados a proceso por delitos relacionados con el uso ilícito de atribuciones y facultades, así como abuso de autoridad y desempeño indebido de funciones administrativas o judiciales.
Entre ellos se encuentra Carlos “N”, exsecretario de Desarrollo Económico, quien enfrentó dos audiencias distintas por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión. El juez de control determinó vincularlo a proceso y fijó un plazo de tres meses de investigación complementaria, que vence el 20 de enero de 2026.
Otros Exfuncionarios de Tamaulipas Fueron Vinculados a Proceso
En casos separados, también fueron vinculados Rómulo “N”, exsecretario de Bienestar Social, y Enrique “N”, exsubsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, ambos señalados por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Los dos enfrentarán el mismo periodo de investigación, con fecha límite igualmente al 20 de enero del próximo año.
A esto se suma el proceso iniciado el pasado 15 de octubre, en el que cuatro exfuncionarios de la Secretaría de Obras Públicas, Reynaldo “N”, Armando “N”, Isaías “N” y Eduardo “N”, fueron vinculados a proceso por diversos delitos.
Reynaldo y Armando enfrentan cargos por abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones, mientras que Isaías y Eduardo están acusados de ejercicio ilícito del servicio público. En su caso, la investigación complementaria deberá concluir el 15 de enero de 2026.
