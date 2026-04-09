Vinculan a Proceso a Juan "N" en Tamaulipas por Posesión de Armas Exclusivas del Ejército

La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en Tamaulipas, obtuvo de un juez de Control la vinculación a proceso en contra de Juan “N”, por su probable responsabilidad en diversos delitos federales.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado enfrenta cargos por portación de arma de fuego sin licencia, posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Permanentes, así como delitos contra la salud.

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Tamaulipas, obtuvo del juez de Control, vinculación a proceso contra Juan “N”, por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego… pic.twitter.com/E2JrOQDRot — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) April 9, 2026

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Juan "N" Fue Detenido en Nuevo Laredo, Tamaulipas

Los hechos se derivan de un operativo realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes detuvieron a Juan “N” en un camino de tercer orden ubicado en el ejido Miguel Alemán, en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Tras su detención, el individuo fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que integró la investigación correspondiente y presentó los datos de prueba ante el juez, quien determinó vincularlo a proceso.

La autoridad judicial también definirá en las próximas etapas del procedimiento las medidas cautelares y el plazo para el cierre de la investigación complementaria.

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