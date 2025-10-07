Vinculan a Proceso a Marco “N” por Sustracción de Menores y Violencia Vicaria en Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informo a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), que obtuvo la vinculación a proceso de Marco Aurelio “N”, por los delitos de Sustracción de Menores por los Padres, Violencia Vicaria contra la Mujer y Lesiones.

Un juez de control emitió la resolución tras valorar los datos de prueba aportados por el Representante Social, que acreditan la probable participación del imputado en los hechos ocurridos el 27 de abril de 2025, en la colonia Guadalupe Cervantes del municipio de Altamira.

Noticia Relacionada: Listo Nuevo Lanzamiento de Prueba Cohete Starship de SpaceX en Texas. ¿Cuándo Es?

Determinan Prisión Preventiva para Marco Aurelio “N”

El juzgador determinó Prisión Preventiva Justificada como medida cautelar por el tiempo que dure el proceso y decretó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

Madre Buscadora de Guanajuato Busca a su Hija Desaparecida en Reynosa

Historias Recomendadas: