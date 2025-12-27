Volcadura Carretera Victoria–Santa Engracia en Tamaulipas Deja Una Persona sin Vida

Personal de Tránsito Estatal atendió un accidente carretero durante la tarde de este sábado 27 de diciembre de 2025 en el kilómetro 16 de la carretera Ciudad Victoria–Santa Engracia en Tamaulipas.

Durante recorridos de seguridad y vigilancia, se detectó un camión que se salió de la cinta asfáltica y terminó por volcarse en el pastizal.

La zona fue asegurada por personal de Tránsito Estatal para resguardar la escena y facilitar las labores correspondientes, mientras se mantenía en espera la llegada de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes serán los encargados de realizar las diligencias legales y el levantamiento del cuerpo.

En el sitio del accidente se mantuvo atención preventiva para evitar nuevos incidentes y garantizar la seguridad de los automovilistas que transitan por el sector.

