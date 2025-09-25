Vuelca Camión Cargado con Pollo en Tula, Tamaulipas

La mañana de este jueves 25 de septiembre de 2025, se registró la volcadura de un camión cargado con pollo en el municipio de Tula.

Los hechos se registraron en el kilómetro 42 de la Carretera Federal 101. Al lugar acudieron elementos de la Guardia Estatal para brindar apoyo y seguridad.

Elementos de la Guardia Estatal acudieron al lugar de los hechos. Foto: SSP Tamaulipas

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

