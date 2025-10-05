Volcadura en Ciudad Victoria Deja a Adulto Mayor y Joven Lesionados
N+ Tamaulipas
Dos hombres resultaron lesionados luego de que el vehículo en que viajaban volcara la tarde de este domingo en Ciudad Victoria.
COMPARTE:
Dos hombres resultaron lesionados luego de que el vehículo en que viajaban volcara la tarde de este domingo 5 de octubre de 2025 en Ciudad Victoria.
El incidente ocurrió sobre el libramiento Naciones Unidas, a la altura del fraccionamiento Puerta de Hierro.
Noticia Relacionada: Listo Nuevo Lanzamiento de Prueba Cohete Starship de SpaceX en Texas. ¿Cuándo Es?
El automóvil, un Pontiac blanco, circulaba en dirección de poniente a oriente cuando el conductor perdió el control y salió de la cinta asfáltica, dando varias volteretas hasta quedar finalmente en posición normal en el camellón central.
Hombre de la Tercera Edad y Joven Resultan Heridos en Volcadura
Socorristas de la Cruz Roja brindaron atención a los ocupantes: un hombre de la tercera edad y un joven de aproximadamente 20 años.
Se informó que los lesionados se dedican a la venta de chile piquín, producto que terminó esparcido entre la maleza tras el accidente.
Elementos de Tránsito tomaron conocimiento del percance y ordenaron el retiro del vehículo siniestrado.
Historias recomendadas: