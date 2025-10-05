Volcadura en Ciudad Victoria Deja a Adulto Mayor y Joven Lesionados

Dos hombres resultaron lesionados luego de que el vehículo en que viajaban volcara la tarde de este domingo 5 de octubre de 2025 en Ciudad Victoria.

El incidente ocurrió sobre el libramiento Naciones Unidas, a la altura del fraccionamiento Puerta de Hierro.

El automóvil, un Pontiac blanco, circulaba en dirección de poniente a oriente cuando el conductor perdió el control y salió de la cinta asfáltica, dando varias volteretas hasta quedar finalmente en posición normal en el camellón central.

La unidad presentó severos daños. Foto: SSP Tamaulipas

Hombre de la Tercera Edad y Joven Resultan Heridos en Volcadura

Socorristas de la Cruz Roja brindaron atención a los ocupantes: un hombre de la tercera edad y un joven de aproximadamente 20 años.

Se informó que los lesionados se dedican a la venta de chile piquín, producto que terminó esparcido entre la maleza tras el accidente.

Elementos de Tránsito tomaron conocimiento del percance y ordenaron el retiro del vehículo siniestrado.

