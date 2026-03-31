Bomberos Voluntarios Auxilian a Mujer en Labor de Parto en su Domicilio de Altamira

Elementos de Bomberos Voluntarios de Tamaulipas brindaron apoyo a una mujer en labor de parto durante la tarde-noche del día lunes, los hechos registrados en la colonia Los Sábalos del municipio de Altamira.

De acuerdo con la información proporcionada, los rescatistas acudieron al llamado de auxilio y asistieron a la mujer en proceso de alumbramiento, logrando atender el nacimiento en el lugar.

Noticia Relacionada: ¿Qué Hago Si No Hay Medicamento en el IMSS? Paso a Paso para Obtener Receta Completa

Madre e Hijo son Trasladados a Centro Hospitalario

Posteriormente, la recién nacida junto a sus padres fueron trasladados al Hospital Rodolfo Torre Cantú en Altamira, donde reciben una valoración médica más detallada por parte de especialistas.

Trascendió que al momento del parto, tanto la bebé como la madre no presentaban signos de inestabilidad en su estado de salud; sin embargo, serán los médicos quienes determinen su evolución y garanticen su adecuada atención médica.

Auxilian a Mujer en Labor de Parto en Altamira, Tamaulipas. Foto: Bomberos Voluntarios de Tamaulipas

Historias Recomendadas: