Vuelca Trailer Cargado con Fresas Carretera Rumbo Nuevo en Tamaulipas

Elementos de la Guardia Estatal, comisionados a la Estación Segura Jaumave, atendieron un accidente vial registrado en el tramo Tula–Victoria de la Carretera Estatal 126 Rumbo Nuevo, donde un tractocamión cargado con fresas se volcó a la altura de una caseta en construcción.

Noticia Relacionada: Aumenta Tarifa del Transporte Público en Tamaulipas: Así Quedan los Precios

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención se realizó en atención a un reporte ciudadano, por lo que el personal acudió de inmediato al lugar para brindar asistencia al conductor de la unidad siniestrada.

Al arribar al sitio, los elementos estatales constataron la presencia de personal de la Dirección de Tránsito Estatal, quienes fungieron como primeros respondientes y aseguraron la zona para prevenir riesgos adicionales a los automovilistas.

Vuelca Tráiler Cargado con Fresas en Carretera de Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas

Volcadura de Tráiler en Tamaulipas fue por Maniobra Evasiva

El conductor del tractocamión explicó que la volcadura ocurrió al realizar una maniobra evasiva para evitar impactarse contra un tractocamión de doble remolque, el cual habría invadido su carril al intentar rebasar a otro vehículo. La unidad transportaba fresas procedentes de Zamora, Michoacán, con destino a Reynosa, Tamaulipas.

Para su valoración médica, el operador fue trasladado al Hospital Integral de Jaumave, mientras que el personal de Apoyo Carretero, una vez concluida la atención, retornó a las vías de comunicación asignadas para continuar con las labores de vigilancia, seguridad y asistencia a los usuarios de la carretera.

Historias Recomendadas: