Reportan Caída Ahora de PayPal: Se Suma a BBVA y Otras Apps que Presentaron Fallas en la Semana

Después de que esta semana las apps de BBVA, DiDi y YouTube presentaron fallas, este jueves 16 de octubre usuarios de redes reportaron este jueves 16 de octubre la caída ahora de la plataforma de pagos en línea PayPal.

Según el portal de reportes de fallas Downdetector, en México la app de PayPayl presentó un pico de unos 150 informes de usuarios antes del mediodía.

La principal falla reportada era problemas para iniciar sesión en PayPal, con 77% de los reportes; seguido de errores en compras, con 12%; e interrupciones en la aplicación móvil de la plataforma de pagos, con 11%.

Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León eran las principales entidades de donde provenía la mayoría de los reportes.

En Estados Unidos el problema fue mayor. Cerca de las 10:00 horas se alcanzó un pico de casi 10 mil reportes de fallas en la versión estadounidense de Downdetector.

Venmo, una app de pagos similar a PayPal que solo opera en Estados Unidos, también presentaba fallas, con más de 8 mil reportes de usuarios por interrupciones en el servicio.

Una semana de caídas de apps

La tercera semana de octubre de 2025 destacó por una serie de fallas presentadas en algunas de las principales aplicaciones móviles.

Primero, el lunes, la app del banco BBVA presentó intermitencias, un problema que se extendió durante más de cuatro horas hasta que, pasadas las 18:00 horas, la institución financiera logró restablecer el servicio.

También, ayer, las apps de la plataforma de transporte privado y reparto de comida DiDi y la de YouTube sufrieron caídas, lo que generó cientos de reportes de usuarios de redes sociales.

Servicios de telefonía también presentaron fallas

Mientras que el martes, usuarios de redes sociales reportaron la caída del servicio de Altán Redes, empresa mexicana de telecomunicaciones que opera la Red Compartida, una infraestructura mayorista de banda ancha móvil para ofrecer servicios de telefonía e internet a nivel nacional.

Al ofrecer un servicio mayorista el que ofrece Altán, la caída afectó a CFE Internet, Bait y otros operadores móviles virtuales —compañías de telefonía móvil que ofrecen servicios de voz y datos, pero no poseen su propia infraestructura de red— en México.

