Se Cayó X Hoy 16 de Enero 2026: Esta Falla Muestra la App y Sitio de Twitter

Este viernes 16 de enero de 2026, se cayó la app y sitio web de X, antes Twitter, dejando a millones de usuarios sin poder utilizar esta red social y acá te contamos qué falla presentó y qué dijo la plataforma sobre este error.

Poco después de las 9 de la mañana, tiempo del centro de México, de este viernes, los usuarios comenzaron a reportar en la página de Downdetector la falla de Twitter en distintas ciudades mexicanas, como en CDMX, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Tijuana y otros lugares.

Video. ¿Hackeo en Twitter? Esta es una Forma en la que Roban tu Cuenta en ‘X’

Caída de Twitter hoy

La aplicación de X, así como su página web, tuvieron problemas a la hora de cargar nuevo contenido en el feed de los usuarios, por lo que no mostró actualizaciones durante algunos minutos de este viernes 16 de enero de 2026.

Noticia relacionada. ¿Cómo Serán las Transmisiones Especiales del Mundial 2026 en TikTok?

Mientras que en el caso de los usuarios que siguen escribiendo Twitter a la hora de acceder al sitio web, esta página no redireccionaba a X, por lo que mostraba el error 522, indicando que el anfitrión tenía problemas de conexión, y minutos después daba error 503.

"El error 522 significa que la solicitud pudo conectarse a tu servidor web, pero no se completó. Lo más probable es que algo en tu servidor esté consumiendo recursos.", se lee en el mensaje de error de la página web.

Este error mostró la página de Twitter.com

Noticia relacionada. Alerta por Fraude en TikTok: Tus Datos Bancarios Están en Riesgo

¿Qué dijo X sobre la falla de hoy?

Hasta el momento, la empresa no ha informado qué pasó con la caída de Twitter hoy y si este problema se presentó en todo el mundo y solo en México. Sin embargo, cerca de las 10 de la mañana del centro del país la app y página web parecen estar funcionando con normalidad.

Esta sería la tercera caída de X en lo que va del año, ya que usuarios reportaron errores en Twitter a la hora de cargar contenido nuevo el pasado martes 13 de enero, así como el día 4 de este mismo mes.

Historias recomendadas