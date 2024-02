Consejos para alargar la vida útil de la batería de tu celular

Foto: Unsplash.

Es muy común que las personas que tienen un teléfono celular se quejen con frecuencia acerca de lo poco que les dura la batería de su celular , y eso podría deberse a malas costumbres que a la hora de cargar el teléfono . Es por ello por lo que aquí te decimos algunas formas en que puedes.El primer consejo que te podemos dar es que siempre uses el cargador original. Esto evitará variaciones en el voltaje que debe de recibir tu celular. Aléjate a toda costa de los cargadores genéricos o piratas.Siempre mantén la batería de tu celular entre un 20 y un 85 por ciento. Es decir, esperes que se descargue por completo antes de ponerlo a cargar ni lo dejes conectado más allá del tiempo necesario. Esto aplica para las personas que tienen por costumbre dejar el celular cargando toda la noche.Eso puede estresar la batería de tu celular y con ello, al paso del tiempo, tiende a descargarse con mayor rapidez. Puedes configurar tu teléfono para que te notifique una vez que ha llegado al 20 por ciento de su capacidad energética y calcula cuánto tiempo tarda en llegar al 80 por ciento para que lo retires de la corriente en ese momento.Una buena idea será siempre mantener tu equipo sobre una base fresca. De tal forma que nunca lo pongas bajo los rayos del sol o una superficie caliente, menos aún si lo estás cargando. En pocas palabras, evita las temperaturas extremas.En ese sentido, revisa su la funda que le pusiste para proteger tu celular de un golpe no está provocando que su temperatura se eleve.https://www.youtube.com/watch?v=gJgjlOi85wwPor último, procura no utilizarlo mientras lo cargas. Esto elevará la temperatura, estresará la batería y te durará menos la batería de tu celular.