DALL-E Mini: Qué es y cómo funciona la IA de la que todo mundo habla

¿Qué es DALL-E Mini?

¿Cómo funciona?

Así puedes usar DALL-E Mini

¿Tiene algo que ver con Salvador Dalí?

(Foto: Google)

En las últimas semanas se vive un enorme furor por, una app de uso libre que permite generar imágenes muy curiosas.se aprovecha de su inteligencia artificial para crear extrañas imágenes que parecen salidas de los sueños surrealistas de Salvador Dalí.Pero, ¿cómo funciona?, ¿Tiene relación con Salvador Dalí? Todo esto y más será respondido a continuación.https://twitter.com/weirddalle/status/1536648571507843072es una aplicación para navegador que funciona gracias a un generador, es decir, una inteligencia artificial de código abierto.La idea detrás dees permitir que sus usuarios puedan crear imágenes a partir de una descripción escrita, que puede ser tan loca como se quiera.En realidad no es una idea original, toma su nombre y características del proyecto, una inteligencia artificial diseñada por Google , pero de código cerrado.La versión de Google es mucho más potente y genera imágenes muy realistas, pero solo está al alcance de unos pocos usuarios.El programador Boris Dayma creóen una concurso organizado por Google y Hugging Face a mediados del año pasado.https://twitter.com/weirddalle/status/1536734454596640770Desde el principio buscó crear una versión mini delde Google, que pudiera funcionar con muy pocos recursos de hardware.Después del concurso, decidió subir su creación a GitHub, y desde ahí es que se volvió viral.Así que,es una versión de uso libre de la app de Google, que, por tener menos potencia, genera imágenes que rondan lo grotesco.https://twitter.com/weirddalle/status/1537182575290195969En realidad,está diseñada para funcionar de una forma muy simple.En la única casilla habilitada para escribir tienes que colocar una frase -en inglés- que describa un hecho, no importa que tan loco sea.Por ejemplo, aquí alguien escribió: "el ojo de Sauron leyendo el periódico" y estos fueron los resultados:https://twitter.com/weirddalle/status/1537046822966939648Para generar estas imágenes, la inteligencia artificial deanaliza todas las palabras que forman la frase.Posteriormente, realiza una búsqueda en Google de imágenes asociadas a cada una de las palabras.Después de esto, elige los rasgos distintivos de las imágenes asociadas a las palabras, supuestamente encontrando la esencia de las palabras en imágenes.Finalmente, la inteligencia artificial crea una composición combinando las imágenes, generando una serie de imágenes que buscan representar la frase.Eso sí, lo mejor es ser muy específico con lo que se le pide a la inteligencia artificial, para lograr resultados más cercanos a lo que queremos.https://twitter.com/weirddalle/status/1537182575290195969Eso sí, gran parte del éxito dees que ha ayudado a miles de personas a crear imágenes sumamente bizarras y surrealistas.Por eso no es raro encontrar en la red grotescos usos que se le han dado a esta versión de baja potencia de, mismo que, de tan raros, terminan por ser fascinantes.https://twitter.com/weirddalle/status/1537010266654777344Para usar esta curiosa app, que está de moda en todo el mundo, solo tienes que seguir este enlace. Una vez ahí, escribe tu más loca idea en el cuadro de texto, recordando que sólo detecta lo que escribas en idioma inglés.Lo mejor es ser muy específico con tus palabras, debido a que, entre más elementos tenga la inteligencia artificial para crear su composición de imágenes, estas serán más cercanas a lo que tenías en mente.Finalmente, después de escribir tu frase, oprime el botón "Run" y espera un par de minutos para tener los resultados.https://twitter.com/memetaverzo/status/1536874373327597568La inteligencia artificial te entregará 9 imágenes como resultado, algunas más cercanas a lo que querías que otras.Eso sí, todas serán curiosas y ninguna demasiado clara, debido a la poca potencia de esta versión de DALL-E, pero son bastante curiosas.https://twitter.com/memetaverzo/status/1536774780233338881El Dall-E original, el de Google, tomó su nombre de Salvador Dalí, de hecho su nombre se pronuncia igual que el apellido del pintor español.¿Por qué? Porque permite crear imágenes muy realistas de cosas muy extrañas, que rondan lo surrealista, como el estilo de dibujo de Dalí.Estos son unos ejemplos de lo que puede hacer DALL-E 2, la inteligencia artificial de Google:La versión de uso libre al alcance de todos no consigue ese nivel de calidad, pero es una muestra de lo que puede hacer la inteligencia artificial.Y es que, dentro de no mucho tiempo, las IA estarán aun más presentes en nuestra vida cotidiana.https://www.youtube.com/watch?v=AAYY2-HjY2Q