Dónde poner tu módem y cómo acomodar las antenas para tener mejor señal de wifi

Foto: Unsplash.

Adquirir un buen, de última generación para tener un mejorpodría no ser suficiente pues el lugar de tu hogar donde lo pones podría ser fundamental para una buena distribución de la.Primero considera no colocarlo cerca de otros electrodomésticos como la televisión, por ejemplo, esto podría interferir con la señal de internet y con su intensidad. Ahora que si tienes una computadora de escritorio, lo más recomendable es que la conectes a tu módem para que la intensidad con la que llega el wifi a tus dispositivos móviles.Procura no colocar tu módem en una esquina pues las paredes podrían bloquear la señal de wifi, lo mejor es tenerlo al centro del área común o cerca del lugar donde más lo utilices. Quizá sea bueno instalarlo donde se realizan las tareas, el trabajo o las conferencias por Zoom, por ejemplo. Aunque siempre va a ser buena idea hacerte con una repetidora de señal de wifi, sobre todo si tu casa es lo suficientemente grande.En cuanto a las antenas, que muchos módems de fabricación reciente tienen, depende del tipo de casa que habitas. Si es de una sola planta, será preferible que mantengas ambas verticales y paralelas para la distribución de su señal, que es como una onda expansiva.https://www.youtube.com/watch?v=8-TmJxDAgMEContrario a los que se cree, no se necesario ni será precisamente benéfico dirigirlas en la dirección que te gustaría que hubiera más señal. En cambio si tu casa es de dos pisos, coloca una antena vertical y otra horizontal, esto podría brindarte una mejor señal de wifi.