Esta es la razón por la que no debes dejar el Bluetooth de tu celular prendido

Foto: Getty Images

Riesgos de dejar el Bluetooth prendido

Foto: Pixabay

Cómo proteger la privacidad de tu Bluetooth

Mantén tu firmware actualizado, esto actualizará tus dispositivos a una versión más actual, lo que mejorará tu seguridad.

Apaga tu Bluetooth en lugares con mucha gente, especialmente si no lo estás usando.

No aceptes solicitudes de emparejamiento por Bluetooth desconocidas.

Investiga las medidas de seguridad de tu dispositivo.

Conéctate a una VPN en caso de necesitar Internet, así evitarás que la compañía teléfono u otras personas tengan acceso a tu información.

Aunque ya no es una herramienta muy constante cuando hablamos de transferir archivos, el Bluetooth es muy funcional cuando se trata de conectarse a otros dispositivos como relojes o audífonos, pero ¿sabías que dejarlo encendido puede ser peligroso para la información de tuConoce cuál es la razón.Aún cuando transferir datos es más seguro por medio de Bluetooth , esta herramienta también es un medio que puede facilitar el robo de información, tales como tus contactos o tus conversaciones personales.El robo de la información se da, ya que al no estar tu dispositivo conectado a otro, es más sencillo para los hackers robar tu información. Incluso, aún cuando tu teléfono este conectado a otro dispositivo por medio de Bluetooth, hay una posibilidad de robo de información; se le conoce como Man in the Middle, que es cuando hay un tercer dispositivo en medio de la transferencia de datos.Lo mejor es mantener el Bluetooth apagado, pero si necesitas dejarlo prendido para conectarte a otro dispositivo, puedes seguir estas recomendaciones para proteger tu información Otra de las herramientas que debes mantener apagada es la ubicación, aún cuando hay aplicaciones que las necesitan para funcionar, algunas suelen compartir esta información con terceros. Esta transferencia incluso suele llevarse a cabo a través del Bluetooth.Cuida tu información y mantén tu privacidad apagando el Bluetooth de tu celular .https://www.youtube.com/watch?v=K2oz3JI7mGk&t=5s