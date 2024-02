Este es el costo de hackear cuentas de Facebook, WhatsApp, Instagram y TikTok

Foto: Unsplash

¿Cómo evitar que hacken mi cuenta?

Usa un buen antivirus

Contraseñas

Copia de seguridad

Lasse han convertido en un punto fácil para extraer información de los usuarios y realizar extorsión, ya que no todos manejan la seguridad de sus cuentas como deberían, dejando expuesta su información. Existen personas que se encargan de cuentas depor dinero.De acuerdo con un Reporte de Crimen Cibernético de Norton, Symantec, México es el primer lugar con más cibercrimen , donde el más común es el que se realiza por medio de virus o malware. Este método funciona a través de links que se envían a las cuentas de los usuarios por medio de email o mensajes, que, al abrirse, extraen toda la información almacenada en el dispositivo .Según la Gaceta del Senado, los ciberdelincuentes que se dedican a hackear las cuentas de estas redes sociales, han llegado a cobrar hasta 452 mil 47 pesos, sin embargo la venta de información de usuarios de redes sociales como Facebook, WhatsApp o Instagram, puede llegar a costar a nivel mundial cerca de 3.86 millones de dólares (casi 80 millones de pesos).Para evitar que tu información este expuesta y no ser víctima de algún hackeo, las recomendaciones para proteger tus datos personale s son las siguientes.Es importante contar con un antivirus, no solo en el ordenador, sino también en el teléfono celular, ya que este puede proteger tu información de cualquier link que abras o descargues a través de redes sociales. Por seguridad lo recomendable es cambiar las contraseñas de tus cuentas de forma periódica, además de usar diferentes contraseñas para cada cuenta, ya que de usar la misma, para los hackers será más fácil acceder a todas tus cuentas.Realiza una copia de seguridad de tu información de forma regular, así podrás recuperar tu información en otra cuenta en caso de perder la anterior.En caso de ser víctima de un hackeo o un delito cibernético, puedes denunciarlo llamando al 088, donde la Guardia Nacional te brindará orientación para realizar una denuncia ante el Ministerio Público.https://www.youtube.com/watch?v=H6RkRvgOPUw