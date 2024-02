Estos son los materiales que no debes meter al microondas

Foto: Unsplash

¿Qué materiales no meter al microondas?

Bolsas de papel

Recipientes de poliestireno expandido

Palillos de madera

Bolsas de plástico

Alumunio

Nada

Foto: Unsplash

¿Qué alimentos no meter en el microondas?

Huevo con cascara

Verduras de hojas verdes

Eles una parte fundamental de la cocina, ya que sirve para calentar, descongelar o cocinar ciertas cosas, pero no todos los materiales son aptos para introducirse en él, debido a que podrían causar diversas reacciones o incluso hasta un incendio. Si quieres evitar descomponer tu microondas toma nota y evita meter ya sean platos o recipientes que estén hechos de estosSi quieres evitar que tu microondas haga corto circuito, saque chispas o incluso se prenda en fuego, estos son los materiales que debes evitar meter.Las bolsas comunes de papel normal pueden producir vapor peligroso cuando está demasiado caliente , o incluso causar un incendio por el calor.Los recipientes hechos de este material, no soportan temperaturas altas por lo que puede llegar a derretirse y quedarse pegado dentro de tu microondas.Los palillos pueden llegar a incendiarse en el microondas, ya que la madera es un material sumamente inflamable.No solo bolsas, cualquier recipiente hecho de plástico como botellas o platos, ya que este material se funde con el calor, añadiendo sustancias perjudiciales a tus alimentos.El papel aluminio provocará que las ondas del microondas se reflejen y reboten contra las paredes del mismo, lo que podría sobrecalentarloHacer funcionar tu microondas sin haber introducido algo hará que el calor choque contra las paredes del mismo, lo que podría dañar tu microondas. Evita ponerlo a funcionar estando vacío.Aunque no lo creas, no todos los alimentos son aptos para calentarse en el microondas, las consecuencias podrían ser que el alimento explote haciendo un verdadero desastre o que tu comida pierda el sabor. Los alimentos que no debes meter al microondas son.El microondas calentará el interior del huevo, formando una acumulación de vapor, lo que podría provocar que el huevo explote dejando un verdadero desastre.Las verduras necesitan ser cocinadas con algo de humedad, por lo que meterlas al microondas podría hacer que estas se sequen, haciendo que tu microondas saque chispas.Dale una larga vida a tu microondas y evita introducir estos materiales o alimentos.