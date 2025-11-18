¿Por Qué se Cayó X Hoy? Cloudflare Informa Fallas en Internet; Afectan También ChatGPT y Canva
Este martes, cientos de usuarios reportaron la caída de diversos servicios de internet
Durante la mañana de hoy, 18 de noviembre de 2025, continúan los reportes de fallas en X, Canva, Chat GPT y diversos servicios de internet.
En ese sentido, Cloudflare dio a conocer que este día estuvo pendiente de un problema que afectó a diversos clientes y que lleva a cabo una investigación por las fallas.
En breve más información.
