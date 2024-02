¿Qué carro gasta más gasolina, el automático o el estándar?

Foto: Adobe Stock

Toma esto en cuenta para conocer que tipo de auto gasta más gasolina

Si tienes pensado comprar un, pero buscasy que a largo plazo sea una buena inversión, quizá te preguntes que auto te conviene más si unoo uno. Te decimos cual de estos gasta más gasolina.Si bien no existe una respuesta sencilla y única, puedes tomar en cuenta algunos de estos factores. El gasto de la gasolina de tu auto dependerá completamente de los cuidados que le brindes y del uso que le des.1. Los carros estándar gastan más gasolina si al momento de encender el vehículo avanzas y aceleras rápidamente. Para evitar esto lo mejor es acelerar de forma gradual, recuerda que tú tienes el control sobre la fuerza con la que trabaja el motor.2. Por su parte, los carros automáticos pueden gasta más gasolina si siempre están en D de (drive), y que así el motor está siempre funcionando; incluso si se ha detenido por completo, pues la transmisión continúa trabajando. Una buena opción para que esto no paso es ponerlo en N (neutral) para que el consumo de gasolina sea el mínimo.3. El auto estándar gasta más gasolina cuando los cambios de velocidades no se realizan de forma correcta. Para reducir el gasto de gasolina debe de haber una buena sincronía entre el club y y el motor.4. Tanto el estándar o manual, como el automático gastarán más gasolina de lo normal si usualmente se trae menos de la mitad del tanque lleno debido a que este se consume de forma más rápida.5. Si frenas constantemente en tu coche automático gastarás más gasolina; pues si aceleras en pequeños tramos terminarás por gastar más pronto el combustible, ya que tienes un sistema que reacciona más lento.6. Si vas en carretera o en una avenida larga, el automático tarda más en responder al cambio de velocidades, por o que su consumo es mayor.En conclusión el coche automático es el que más gasta gasolina debido a la diferencia de sistemas que lo vuelven un poco más dependiente de los cambios en el motor.https://youtu.be/_ItdFEPlHds