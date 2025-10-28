El multimillonario Elon Musk, a través de su empresa xAI, lanzó la plataforma Grokipedia para competir con la enciclopedia digital colaborativa Wikipedia.

Se trata de un nuevo sitio con contenido generado por el chatbot Grok, asistente de inteligencia artificial (IA) generativa.

Aquí te contamos cómo es Grokipedia, cuya versión 0.1 tenía más de 885 mil artículos el lunes por la noche, en comparación con los más de siete millones en inglés de Wikipedia; así como cuáles son sus objetivos, de acuerdo con el magnate.

El nuevo rival de Wikipedia

La empresa puso en marcha Grokipedia para competir con Wikipedia, a la que el multimillonario acusa de sesgo ideológico de izquierda.

En 2024, Musk acusó al sitio de estar "controlado por activistas de extrema izquierda" y pidió que cesaran las donaciones a la plataforma.

Mientras que en agosto, afirmó que Wikipedia no puede "utilizarse como fuente definitiva" ya que "su control editorial tiene un sesgo extremadamente izquierdista".

Los objetivos de Grokipedia

En un mensaje en su red social X, Musk prometió una nueva versión 1.0 "10 veces mejor" que el flamante sitio, que aseguró que ya es "mejor que Wikipedia".

Dijo que el objetivo de Grokipedia "es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Nunca seremos perfectos, pero aun así lucharemos por ese objetivo".

Añadió que la nueva enciclopedia es de acceso libre y "sin costo", como lo es Wikipedia. El lanzamiento de Grokipedia estaba previsto para finales de septiembre, pero el empresario lo retrasó hace una semana para "eliminar la propaganda", según dijo.

Así es la nueva enciclopedia de Musk

Cabe señalar que el contenido de Grokipedia es generado por el chatbot Grok, el asistente de inteligencia artificial (IA) generativa de xA, que está integrado con X.

Mientras que Wikipedia, creada en 2001, es una enciclopedia colaborativa gestionada por voluntarios, financiada en gran parte por donaciones, y cuyas páginas pueden ser escritas o editadas por los usuarios de internet.

Una portavoz de la Fundación Wikimedia, a cargo del sitio, dijo a la agencia AFP que "todavía está tratando de entender cómo funciona Grokipedia".

"A diferencia de proyectos más nuevos, las fortalezas de Wikipedia son claras: tiene políticas transparentes, una supervisión rigurosa de voluntarios y una sólida cultura de mejora continua", señaló Gwadamirai Majange.

Afirmó que el sitio busca informar a "miles de millones de lectores sin promover un punto de vista particular".

