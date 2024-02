Foto: Getty

¿Qué son los mensajes invisibles en WhatsApp?

¿Cómo puedo enviarlos?

sigue siendo la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo: sus 2 mil millones de usuarios alrededor del planeta avalan este hecho y por ello la app sigue innovando en sus funciones y herramientas.Además de tener la opción de crear grupos con hasta 200 personas, la posibilidad de llamadas de audio y video, además de compartir fotos y documentos, WhatsApp también puede ayudarte a jugarle una muy buena broma a tus contactos.En días recientes, una nueva tendencia llegó al 'Whats': los mensajes invisibles . ¿Te ha llegado uno de estos por parte de tus contactos? Aquí te explicamos qué son y cómo puedes enviarlos.Esta nueva manera de mandar 'mensajes' llegó para quedarse y está siendo uno de los temas de que hablar de WhatsApp: se trata nada más y nada menos que un simple espacio en blanco en las conversaciones la app que no contiene ningún tipo de texto.Ni tú ni el remitente podrán ver nada en este tipo de mensajes salvo la hora en que fue enviado y recibido, así como también la confirmación de su lectura.Aunque parezca difícil enviar este tipo de mensajes, resulta ser todo lo contrario. Asimismo, no requiere descargar de aplicaciones externar para 'activar' este tipo de chats.Basta simplemente con seleccionar el destinatario entre tus contactos y simplemente apretar las teclas 'ALT' + '255': también funciona si presionas 'ALT' + 'GR' + 255. Esto creará caracteres invisibles que no serán detectados por el ojo humano, pero sí por la app.https://youtu.be/zk6X6EJeB9sSi estás pensando que con solo darle clic al botón de espacio funcionará, esto no será posible ya que WhatsApp requiere al menos un caracter para enviar el mensaje.