WhatsApp: Así puedes cambiar tu voz en un audio

Lo anterior debido, por ejemplo, a los increíbles GIF que podemos encontrar en la app o a la gran cantidad de graciosos stickers que nos ayudan a darle a todas nuestras conversaciones un toque divertido y original. Sin embargo, WhatsApp esconde muchos otros secretos que nos permiten modificar desde la letra de nuestra app, su icono hasta, aunque no lo creas, nuestra voz al enviar un mensaje de audio en alguno de nuestros chats. Si, así como lo lees, aunque esto es desconocido para muchos usuarios de la plataforma, existe una manera con la que lograremos cambiar nuestra voz por voces divertidas y hasta incluir efectos de fondo que dejarán impresionados a todos. Foto: Unsplash

¿Cómo cambiar nuestra voz en los mensajes de audio en WhatsApp?

Aunque gracias a las más recientes actualizaciones de WhatsApp la plataforma habilitó la opción de poder acelerar la reproducción de una nota de voz , lo que sin lugar a duda era una de las funciones más pedidas por los usuarios. No obstante, la app aun no incluye directamente en su interfaz otras opciones y herramientas, como es el caso de la función que nos permite cambiar nuestra voz, por lo que para lograrlo debemos recurrir a aplicaciones externas. Las mejores y más utilizadas para este fin son Modificador de Voz para Android y Voice Changer Plus para iOS, ambas apps son seguras y puedes encontrarlas en la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil. https://www.youtube.com/watch?v=38XqYiyR-yc Una vez que tengamos descargada la app en nuestro teléfono, lo que deberemos hacer es abrirla, presionar el botón de micrófono y a continuación aceptar los permisos que la interfaz no solicita. Después, lo único que tenemos que hacer es grabar nuestro mensaje de voz, seleccionar el efecto que más nos agrade y posteriormente elegir la opción compartir con WhatsApp y finalmente el contacto al que deseamos enviar nuestro audio.