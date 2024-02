WhatsApp: Así puedes limpiar tus archivos para que no deje de funcionar

Foto: Unsplash

¿Cómo limpiar WhatsApp en iOS?

Abre la app de WhatsApp y da clic en "Configuración".

y da clic en "Configuración". Selecciona la opción de "Almacenamiento y datos".

Luego elige "Administrar almacenamiento".

Se desplegará la opción de eliminar los archivos de más de 5 MB o de cada conversación. Así que escoge los elementos de un chat o los que sean más pesados y bórralos.

Después de limpiar el iPhone, en la parte superior te aparecerá la capacidad de espacio libre y la que está en uso.

Foto: Unsplash

¿Cómo limpiar WhatsApp en Android?

Abre WhatsApp .

. Selecciona los tres puntos que se encuentran en la parte superior izquierda y da clic en "Ajustes".

Posteriormente escoge "Almacenamiento y datos", y luego "Administrar almacenamiento".

Toca el apartado del cual quieres eliminar los archivos, escoger entre: Reenviado muchas veces, de más de 5 MB o de un chat en especial. Asimismo, puedes ordenar los elementos de más reciente, más antiguo o más grande.

Después elige de forma individual cada archivo o selecciona varios para quitarlos del almacenamiento de WhatsApp.

es es una herramienta muy útil al momento de resolver asuntos escolares y laborales, es por ello que supera las dos mil millones de descargas, de acuerdo con su sitio web oficial. También, constantemente, ofrece más herramientas y funciones actualizadas que optimizan su funcionamiento. Es por esto último que para poder gozar de su buen funcionamiento, es necesario limpiar tus archivos que ya no sean de utilidad.Elimina todos los archivos que ya no necesitas en WhatsApp para que no causen un daño en su funcionalidad. A continuación te damos el paso a paso que debes seguir paradeen dispositivos iOS y Android.