WhatsApp: Así puedes poner villancicos en tus estados

Dirígete a "WhatsApp estado" y entra a la cámara para grabar video.

Sal de la aplicación y ve a tu app donde escuchas música

Reproduce el villancico que deseas compartir con tus contactos

Graba un video, la música no se quitara ni se pausara, por lo que sonará de fondo.

Después podrás decorar el video añadiendo stickers o un texto navideño.

Foto: Unsplash

Cómo ver estados sin quedar registrado

Ve a "ajustes de WhatsApp"

En el apartado de "cuenta" da clic en "privacidad"

Desactiva la confirmación de lectura

brinda a sus usuarios la opción de colocarlos cuales duran 24 horas, ahí pueden postear cualquier contenido que deseen, desde texto, imágenes, videos o música. Por eso te enseñaremos cómo puedes ponery compartir el espíritu navideño con todos tus contactos.Los pasos para agregar los villancicos a tus estados son:Este truco puedes aplicarlo sin importar si eres usuario de Android o iPhone, además de que también puedes hacerlo con cualquier canción que desees compartir, además de que también puede funcionar en las historias de Instagram.Si te gusta ver lo que comparten tus amigos, pero no quieres que ellos se enteren, hay un truco muy sencillo para no quedar registrado, sólo debes seguir estos pasos:Este método no sólo te ayudará a no quedar registrado en la visualización de estados de tus contactos, sino que también evitará que salgan las palomitas azules aún cuando ya hayas leído el mensaje. Aunque este truco tiene una pequeña desventaja, ya que tú tampoco podrás ver quiénes ven tus estados, ni si alguien te ha dejado en visto. Prueba estos trucos y comparte tu espíritu navideño con todos tus contactos.https://www.youtube.com/watch?v=9wLvlruZ6RU