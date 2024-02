WhatsApp: Así puedes saber quién te tiene guardado en sus contactos sin que sepas

Sin embargo, muy seguramente, en algún momento, te has preguntado si quizá alguna persona a la que no tengas agregada en WhatsApp te tiene guardado entre sus contactos. Y aunque no lo creas, existe una manera fácil de saberlo y a continuación te explicamos los pasos y el procedimiento para lograrlo. Foto: Unsplash

¿Cómo saber si alguien te tiene en sus contactos de WhatsApp?

Por principio hay que decir, que WhatsApp, a diferencia de otras redes sociales, no envía ninguna notificación cuando alguien te agenda. Debido a esto, los usuarios que quieran saber si otra persona los ha agregado a sus contactos sin su consentimiento tienen la opción de aplicar el siguiente y no muy conocido truco. El primer paso es ingresar a WhatsApp, después deberán crear un nuevo mensaje de difusión para que llegue a todos sus contactos. Una vez en la lista de destinatarios, deberás seleccionar a todos los integrantes de otros grupos y elegir una nueva lista.

Después tienes que seleccionar la opción contactos extraños y enviar un mensaje cualquiera. Tras aproximadamente media hora selecciona el mensaje y revisa la información de lectura. De esta forma, podrás notar enseguida si algún número que no conozcas lo leyó, lo que significa automáticamente que te tiene agendado sin que lo sepas.